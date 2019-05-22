Amerikan CNBC televizyonunun internet sitesinde dün yayımlanan haberde S-400 krizine dair çarpıcı bir iddiaya yer verilmişti.





Haberde Beyaz Saray'ın Türkiye'ye Rus hava savunma sistemi S-400'ü almaktan vazgeçtiğini açıklaması için iki hafta mühlet verdiğini, aksi halde Ankara'ya karşı askeri ve mali müeyyide kararı alınacağını iddia etmişti.





Rusya'nın S-400 hava savunma sisteminin NATO üyesi Türkiye tarafından satın alınması ABD'nin yanısıra NATO içinde de endişe ile takip ediliyor.





TÜRKİYE SUSTU, CEVABI RUSYA VERDİ





Türkiye şu ana kadar iddiaya dair herhangi bir beyanda bulunmazken, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) cevap Rusya'dan geldi.





Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ABD'den gelecek ültimatomların kabul edilemez olduğu ifade edildi.





Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına yönelik yaklaşımını olumsuz bulduklarını belirterek, "Ankara'nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır." dedi.





ERDOĞAN: S-400 İLE SINIRLI DEĞİL ANLAŞMA





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, "Bizim için o iş bitmiştir. Anlaşma imzalandı. S-400'lerden sonra S-500'ler de var." ifadelerini kullanmıştı.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı." ifadesini kullanmıştı.