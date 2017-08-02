Samanyolu Haber /Dünya / ABD Senatosu Trump’ın FBI direktörü adayına onayladı /02 Ağustos 2017 02:00

ABD Senatosu Trump’ın FBI direktörü adayına onayladı

ABD Senatosu'nun, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Christopher Wray’ı onayladığı bildirildi.

ABD Senatosu Trump’ın FBI direktörü adayına onayladı

Temmuz ayının ortalarında Senato Adalet Komitesinin onayını alan Wray, Senato genel kurulundan da 5'e karşı 95 oyla Trump tarafından görevden alınan James Comey'in yerine FBI Direktörü oldu.

Komite oturumunda kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını belirten Wray, Senatodaki FBI gibi bir kurumun "korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak" olması gerektiğinin altını çizmişti.

Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermiş, bu durum ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.

Comey ile ilgili basına yaptığı ilk açıklamada "İşini iyi yapmıyordu. Bu kadar basit" ifadesini kullanan Trump, daha sonra Twitter hesabından "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek" açıklamasını yapmıştı.
<< Önceki Haber ABD Senatosu Trump’ın FBI direktörü adayına onayladı Sonraki Haber >>

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Polisin tişört avı devam ediyor.

Polisin tişört avı devam ediyor.

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Kapıkulu Fetvacılar ve Ismarlama iftiraları

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Aziz Yıldırım küfürler savurdu, aracını üzerine kırdı, korumaları tehdit etti!

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Cep telefonuyla oynarken aşağı uçtu

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:15:14