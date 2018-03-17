Samanyolu Haber /Dünya / ABD senatosu: S-400 satışı yaptırım sebebi /17 Mart 2018 11:23

ABD senatosu: S-400 satışı yaptırım sebebi

ABD'de Bob Menendez öncülüğündeki bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanlığı'na hitaben mektup yayınladı. Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

SHABER3.COM

'S-400 SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?'

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 savunma sistemlerini satışının nihayete ermesine engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili bilgi istendi. Buna göre ABD'li senatörler,  S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından S-400 sevkiyatıyla ilgili sürecin hızlandırılacağını açıklamışlardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD senatosu: S-400 satışı yaptırım sebebi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:02