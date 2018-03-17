ABD senatosu: S-400 satışı yaptırım sebebi

'S-400 SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?'







Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 savunma sistemlerini satışının nihayete ermesine engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili bilgi istendi. Buna göre ABD'li senatörler, S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olacağını ifade etti.







Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından S-400 sevkiyatıyla ilgili sürecin hızlandırılacağını açıklamışlardı.