Samanyolu Haber /Gündem / ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye açıklaması /15 Ağustos 2018 08:32

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi nedeniyle karşılıklı yaptırım adımları atılırken, Pentagon'dan askeri ilişkilere dair bir açıklama geldi.

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ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney , Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi.

Gedney, ABD Savunma Bakanlığında ( Pentagon) düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 "Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi.

 Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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