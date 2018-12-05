ABD savcılığı: Flynn, Türkiye ve Gülen konusunda yanlış beyanda bulundu

ABD savcılığı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Fethullah Gülen konusunda ABD kamuoyunu Türkiye lehine manipüle etme konusunda kendilerine yalan söylediği tespitini yaptı. Savcılık, Gülen’in ABD’de ‘ılımlı’ olarak tanınmasına rağmen Flynn tarafından ‘radikal İslamcı’ olarak nitelenmesini de sorunlu buldu.







Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine internet ortamında yaptığı manipülasyon ile müdahale ettiği yönündeki iddiaları halen ABD’de soruşturma konusu. Soruşturmaya, göreve gelmesinden hemen sonra Rusya ve Türkiye lehine lobicilik yaptığı iddiaları nedeniyle istifa eden Flynn de dahil.





