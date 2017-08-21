ABD savaş gemisi Singapur'da petrol tankeri ile çarpıştı: 10 denizci kayıp

Kazadan önce USS John McCain, Singapur'daki limanda rutin olarak duraklayacaktı.

Ancak savaş gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerel saatle 05.24'te Liberya bandıralı Alnic MC isimli bir ticari petrol tankeri ile çarpıştı.





ABD Donanması, Singapur'un doğusunda yaşanan kazada 10 denizcinin kaybolduğunu, 5 ABD'li denizcinin de yaralandığını duyurdu.





USS John McCain gemisinin iskele tarafında hasar olduğu ancak geminin Singapur'daki limana kendi imkanlarıyla ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi.





Ticari petrol gemisinde ise yaralı mürettebat olmadığı açıklandı.





GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI



