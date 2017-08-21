Samanyolu Haber /Dünya / ABD savaş gemisi Singapur'da petrol tankeri ile çarpıştı: 10 denizci kayıp /21 Ağustos 2017 09:36

ABD savaş gemisi Singapur'da petrol tankeri ile çarpıştı: 10 denizci kayıp

ABD Donanması'na ait USS John McCain adlı destroyer, Singapur açıklarında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı. Kaza sonucu 10 ABD'li denizci denizde kayboldu, 5 denizci ise yaralandı.

ABD savaş gemisi Singapur'da petrol tankeri ile çarpıştı: 10 denizci kayıp

Kazadan önce USS John McCain, Singapur'daki limanda rutin olarak duraklayacaktı.
Ancak savaş gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerel saatle 05.24'te Liberya bandıralı Alnic MC isimli bir ticari petrol tankeri ile çarpıştı.

ABD Donanması, Singapur'un doğusunda yaşanan kazada 10 denizcinin kaybolduğunu, 5 ABD'li denizcinin de yaralandığını duyurdu.

USS John McCain gemisinin iskele tarafında hasar olduğu ancak geminin Singapur'daki limana kendi imkanlarıyla ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ticari petrol gemisinde ise yaralı mürettebat olmadığı açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

ABD'ye ait askeri helikopterlerin yanısıra Singapur donanması arama kurtarma çalışmaları yapıyor.
Malezya da arama kurtarma çalışmaları için 2 donanma gemisini gönderdi.

Singapurlu yetkililer kazanın ardından denize petrol sızıntısı olmadığını açıklandı.

Savaş gemisine dedesinin, babasının ve kendisinin ismi verilen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Twitter'dan açıklama yaptı.

Eşiyle birlikte kayıp denizciler için dua ettiklerini söyleyen McCain "Cindy ve ben, USS John McCain gemisindeki Amerikalı denizciler için dua ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için müteşşekiriz" dedi.

Son olay ABD Donanması'nın 1 ay içinde yaşadığı 2. büyük kaza.
Haziran ayında USS Fitzgerald adlı ABD destroyeri Japonya karasularında bir kargo gemisiyle çarpışmış, olayda 7 ABD'li denizci hayatını kaybetmişti.

ABD Donanması geçen hafta yaptığı açıklamada olay nedeniyle kaptan ve üst düzey mürettebatı görevden almıştı.
<< Önceki Haber ABD savaş gemisi Singapur'da petrol tankeri ile çarpıştı:... Sonraki Haber >>

Hizmet gönüllerine önemli tavsiye ve dua

Hizmet gönüllerine önemli tavsiye ve dua

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

Almanya'dan Adil Öksüz cevabı

İlk defa yayınlandı

İlk defa yayınlandı

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Türkiye eğitimde 0 çekti....

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Zarrab davası hakimden önemli açıklama

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Kefalet başvurusuna red

Kefalet başvurusuna red

Büyük İstanbul depremi kapıda

Büyük İstanbul depremi kapıda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:16