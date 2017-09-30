ABD Sağlık Bakanı istifa etti

Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.





Tom Price’ın aile üyelerine ve iş arkadaşlarına yaptığı ziyaret ile resmi iş seyahatini birleştirdiği gezilerinde özel jet kullandığı ortaya çıkması sonrasındaki skandallar zinciri sonunda Cuma akşamı istifa etmek zorunda kaldı.

