Samanyolu Haber /Dünya / ABD Sağlık Bakanı istifa etti /30 Eylül 2017 09:43

ABD Sağlık Bakanı istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifa ettiği duyuruldu.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı. 

Tom Price’ın aile üyelerine ve iş arkadaşlarına yaptığı ziyaret ile resmi iş seyahatini birleştirdiği gezilerinde özel jet kullandığı ortaya çıkması sonrasındaki skandallar zinciri sonunda Cuma akşamı istifa etmek zorunda kaldı.

Haberi ilk kez ortaya çıkaran Politico olmuştu. Politico’dan Dan Diamond ve Rachana Pradhan Price’in yüzbinlerce doları vergiden keserek özel jete bindiğini yazdıkları haberle ABD’ye duyurmuşlardı.

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