ABD Rusya'ya yönelik yaptırım listesi açıkladı

Beyaz Saray yetkilileri, ''Bugün Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı'na belirli yaptırımları uygulama yetkisini verdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki tedbir kararı aldı. Öncelikle, Rus savunma — istihbarat sektörü adına faaliyet gösteren özel kategori ve yasak kişiler listesine 33 kişi ekledi'' açıklamasını yaptı.







Bunun, doğrudan bu kişilere yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediğini söyleyen ABD'li yetkililer, yaptırımların öncelikle söz konusu kişilerle işbirliğini kısıtladığını kaydetti.





'CAATSA'NIN İCABI'





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama geldi:





''Dışişleri Bakanlığı'nın bu eylemleri, Kongre'nin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı, Kırım'ın ilhakı, siber müdahale ve saldırılar, 2016 başkanlık seçimlere müdahale ve diğer kötü niyetli eylemlere karşı kabul ettiği CAATSA yasasının 2. maddesinin uygulanmasının bir sonucu.''





'TÜM DÜNYAYI RUS SAVUNMA VE İSTİHBARAT SEKTÖRLERİYLE İLİŞKİLERİ KESMEYE ÇAĞIRIYORUZ'





''CAATSA yasasını enerjik şekilde uygulamaya devam edeceğiz'' uyarısı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, şu çağrıda bulundu:





''Tüm ülkeleri, dünya genelindeki zararlı faaliyetlere dahli olan Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle ilişkileri kesmeye çağırıyoruz.''





'ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE RUS MÜDAHALESİ' İDDİASIYLA BAĞLANTILI ŞİRKETLER





ABD'nin 'kara listesine', 33 Rus vatandaşının yanısıra 6 Rus şirketinin de dahil edildiği bildirildi.





Bunların, Batı’nın paralı askerleri işe almakla suçladığı 'Vagner Özel Askeri Şirketi', askeri savunma şirketi 'OOO Oboronlogistika', Komsomolsk-on-Amur şehrindeki 'Gagarin Uçak Fabrikası', 'İnternet Araştırmaları Ajansı', 'Concord Management and Consulting' ve 'Concord Catering' şirketleri olduğu belirtildi.





Son 3 şirkete ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etme suçlaması yöneltilmişti.





Yine bu şirketlerin listeye dahil edilmesinin doğrudan yaptırıma maruz kalacakları anlamına gelmediği, ama gelecekte bu imkanı öngördüğü kaydedildi.





Açılımı 'ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası' olan CAATSA kapsamında ABD, Rusya'dan S-400 alımı bağlamında Türkiye'yi de yaptırımla tehdit ediyor.