ABD, Rusya vatandaşlarına vize vermeyecek









ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bu kararın Rusya'nın ülkedeki ABD'li diplomatların sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e indirilmesi yönündeki talebine cevaben alındığı belirtildi.

"Rusya hükümetinin ülkedeki ABD'li diplomatik personele uyguladığı üst limit nedeniyle, Rusya genelindeki tüm göçmen olmayan vize işlemleri 23 Ağustos'ta askıya alınacak" denen açıklamada, göçmen olmayan vize işlemlerine 1 Eylül'de Moskova Büyükelçiliği'nde yeniden başlanacağı, ülke genelindeki konsolosluklarda ise belirsiz süreliğine ara verileceği vurgulandı.





'TÜM BAŞVURULAR İPTAL EDİLECEK'





ABD Büyükelçiliği, takvime alınan tüm başvuruların iptal edileceğini, başvuru sahiplerinin yeni tarih almak için yapması gerekenlerle ilgili talimatların ayrıca duyurulacağını kaydetti.





'PERSONEL SAYISI AZ OLDUĞU SÜRECE, DÜŞÜK KAPASİTEDE HİZMET VERECEĞİZ'





Açıklamaya şöyle devam edildi:





"Rusya hükümetinin verdiği son tarih olan 1 Eylül'e kadar personel ayrılışları ve azaltımını gerçekleştirmek için planlara başlandı. ABD Büyükelçiliği, personel sayısı düşük seviyede tutulduğu sürece düşük kapasitede hizmet verecek. Personel değişimleri, kısıtlı sayıdaki göçmen vizesi uygulamalarını da etkileyecek. Etkilenen başvuru sahipleri, mülakatların zamanı ve tarihinde bir değişiklik olması halinde bilgilendirilecek."





'ALINAN VİZE ÜCRETLERİ GERİ ÖDENMEYECEK'





ABD diplomatik temsilciliği, büyükelçilik ve ülke genelindeki konsolosluklar vize işlemlerini askıya almadan önce vize ücreti ödeyen Rusya vatandaşlarına geri ödeme yapılmayacağını ve mevcut başvuruların başka bir ülkeye yönlendirilemeyeceğini de belirtti.





Temsilcilik, ödenen ücretlerin ödeme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olduğunu da anımsattı.