ABD- Rus donanmaları karşı karşıya geldi

Rusya’nın Pasifik Filo Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya’ya ait ‘Amiral Vinogradov’ savaş gemisi ABD donanmasına ait ‘Chancellorsville’ kruvazörüyle Doğu Çin Denizi’nde çarpışmanın eşiğine geldi. Olaydan ABD cephesini suçlayan Rus Pasifik Filo Komutanlığı, “ABD donanmasına ait savaş gemisi provakasyonu tertipleyen taraf” ifadesini kullandı. ABD Yedinci Filo Sözcüsü Albay Clayton Doss ise “Rusya’ya ait geminin Filipinler Denizi’nde görev yapmakta olan USS Chancellorsville gemisine karşı güvenli olmayan bir manevra yaptığını” belirtti. ABD donanma sözcüsü ABD gemisinin tehlikeli manevra yaptığını belirten Rus açıklamasını ‘propaganda’ olarak niteleyerek, Rus muhribinin ABD kruvazörünün 15-30 metre yakınına kadar girdiğini ifade etti.