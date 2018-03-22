Samanyolu Haber /Gündem / ABD Reza Zarrab gibi bir İranlıyı daha tutukladı... /22 Mart 2018 02:35

ABD Reza Zarrab gibi bir İranlıyı daha tutukladı...

İranlı işadamı Ali Sadr Haşimi Nejad, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Virginia eyaletinde tutuklandı.

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Hakkında hazırlanan 34 sayfalık iddianameye göre; 38 yaşındaki Sadr, Venezüella’yla İranlı şirketler arasındaki yapılan işleri gizlemek için paravan şirketler aracılığıyla yabancı banka hesapları oluşturdu. Amerikan finans sistemini kullanıp, 115 milyon doları Venezüella’daki bir toplu konut projesiyle ilgili olarak yasadışı bir şekilde bu ülkeye aktarıp ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldi.

İddianamede, Sadr’la işbirliği yapan kişilerin de olduğu belirtildi ancak isimler yerine şifreler yer aldı.

İran vatandaşı Sadr’a ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’na(IEEPA) uymamak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek için komplo kurmak, bankacılık sahtekarlığı, bankacılık sahtekarlığı için komplo kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için komplo kurmak gibi altı ayrı suç isnat edildi.

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