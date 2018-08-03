Samanyolu Haber /Politika / ABD protesto metnine imzaya HDP'yi davet bile etmediler... /03 Ağustos 2018 09:27

ABD protesto metnine imzaya HDP'yi davet bile etmediler...

ABD’nin yaptırım kararına karşın Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından imzalanan ortak bildiri konusunda TBMM’nin üçüncü partisi olmasına karşın HDP’ye haber verilmediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından geç saatlerde AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’de grubu bulunan CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarıyla iletişime geçti. AKP tarafından hazırlanan ortak bildiri metnine diğer partilerin onay vermesinin ardından söz konusu bildiri dört partinin imzasıyla dün saat 03.16’da gazetecilere gönderildi. Söz konusu bildiride HDP’nin imzasının olmamasının nedeni HDP’ye bu konuda hiçbir teklif gitmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ayhan Bilgen, bu konuda HDP’ye bir davet gelmediğini belirterek, “Bir metine ortak imza atma yönünde parti grubumuza yönelik bir girişim olmadı. Konunun esası kadar bu boyutu da önemli” diye konuştu. HDP’nin imza atıp atmaması bir yana bir partinin dış politika konusunda dışlanmasının sorgulanması gereken bir durum olduğunu kaydeden Bilgen, şunları dile getirdi: 

“HDP’nin kriminalize edilmesinin siyasetten bazı partiler için kısmen bir fayda boyutu olabilir. Ama orta vadede hiçbir partiye yaramaz, siyaset kurumunu zayıflatır. Uzun dönemde de ülkeye zarar verir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD protesto metnine imzaya HDP'yi davet bile etmediler... Sonraki Haber >>

İnanan sarsılsa da bütün bütün devrilmez

İnanan sarsılsa da bütün bütün devrilmez

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:28