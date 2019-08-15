Samanyolu Haber /Dünya / ABD piyasalarında sert düşüş; Trump, Merkez Bankasını suçladı /15 Ağustos 2019 09:20

ABD piyasalarında sert düşüş; Trump, Merkez Bankasını suçladı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve ekonomistlerden gelen resesyon uyarılarıyla birlikte ABD’nin önde gelen hisse senedi endeksi Dow Jones Endüstri Endeksi’nde bir gün içinde 800 puandan fazla düşüş yaşandı.

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ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası’nı suçladı. Öte yandan Çin ve Almanya’dan olumsuz ekonomik verilerin gelmesi küresel ölçekte resesyon oluşma korkusunu gündeme getirdi.
 
amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre; Hem Çin hem de Almanya’dan gelen olumsuz ekonomik verilerin ardından uzmanlar küresel ekonomide resesyon uyarısında bulunmuştu. Ekonomide daralma endişesinin arttığı bir ortamda ABD borsasında bir gün içinde sert düşüşler yaşandı. ABD’nin önde gelen hisse senedi endekslerinden Dow Jones 800 puan kaybetti. Bu rakam Dow Jones endeksinde bu yıl içinde yaşanan en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bir diğer hisse senedi endeksi olan S&P 500 de en az 85 puan kaybetti, Nasdaq da 240 puanlık bir düşüş yaşadı.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşmesinin ardından endişeler arttı. Piyasaları yakından takip eden analistlerin borsada nadiren görülen bir olgu olarak nitelediği bu durum, aynı zamanda piyasalarda resesyon habercisi olarak algılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan paylaştığı bir dizi mesajda ekonomik verileri ve piyasalardaki durumu değerlendirdi.

Salı günü Çin’den ithal edilen mallara getirilmesi planlanan ilave gümrük vergilerini Aralık ayına kadar askıya aldığını açıklayan Trump, ABD’nin Çin karşısında güçlü şekilde kazandığını savundu ancak eleştiri oklarını ABD Merkez Bankası’na yöneltti.

“Fed bizi engelliyor”
Trump, “Çin karşısında çok büyük kazanıyoruz. Şirketler ve iş imkanları kaçıyor. Bizim için fiyatlar yükselmedi, hatta bazı durumlarda düştü. Bizim sorunumuz Çin değil, ama Hong Kong durumu da yardımcı olmuyor. Bizim sorunumuz Fed’le. Faiz oranlarını çok fazla ve çok hızlı şekilde yükseltti. Şimdi de oranı düşürmekte yavaş davranıyor” ifadelerini kullandı.

Trump ABD’de 10 yıllık tehvil getirilerinin 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşmesine de bu durumu anlatan ekonomik terimi kullanarak atıfta bulundu, “Oyunu Almanya ve diğer ülkeler oynuyor. ÇILGIN NEGATİF EĞİLİMLİ GETİRİ EĞRİSİ! Rahatça büyük ödülleri kazanımları toplamamız gerekiyor ama Fed bizi engelliyor. Kazanacağız!” diye yazdı.

ABD borsasında yaşanan sert düşüş Çarşamba günü uluslararası piyasaları ve ekonomi uzmanlarını kaygılandıran iki olumsuz verinin yansımasının ardından geldi.

Çin’de sanayi üretiminde yılın ikinci çeyreğinde keskin bir düşüş yaşandığı görülmüş, Almanya ekonomisinde de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 daralma yaşandığı belirtilmişti. Bu iki olumsuz veri setini değerlendiren ekonomi uzmanları küresel ekonomide resesyon endişelerinin artacağı yorumunda bulunmuştu.
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