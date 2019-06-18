ABD, Ortadoğu’ya bin asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan tarafından yapılan açıklamada “İran'ın düşmanca tavırlarına cevap vermek amacıyla” Ortadoğu'ya bin asker gönderecekleri belirtildi.







Shanahan, ABD kuvvetlerinin İran ile herhangi bir çatışmaya girmeyi amaçlamadığını söyledi. Shanahan, "Bölgede görev yapan askeri personelimizin refahı ve güvenliğini sağlamak, ayrıca ulusal çıkarlarımızı korumak için bu girişimde bulunduk" dedi.





ABD Deniz Kuvvetleri de Umman Körfezi'nde yapılan tanker saldırısında İran bağlantısını açığa çıkardığını ileri süren yeni görselleri medyayla paylaştı.





ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazar ve pazartesi günleri birçok dünya lideriyle telefonda görüşerek Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için birlikte hareket etme çağrısında bulunmuştu.





İran Nükleer Sözcü Behrouz Kamalvandi, haziran ayı sona ermeden düşük zenginlikli uranyum seviyesinin geçileceğini açıklamıştı. Avrupalı ülkelere seslenen sözcü, ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran'a yardım için harekete geçmeleri gerektiğini belirtmişti.



