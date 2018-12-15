Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusu tank gücünde atış yapan tüfekler kullanacak /15 Aralık 2018 03:10

ABD ordusu tank gücünde atış yapan tüfekler kullanacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun 2022’den itibaren tank gücünde atış yapabilen ‘Next Generation Squad Automatic Rifles’ (NGSAR) diye anılan makineli tüfekleri kullanacağı bildirildi.

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Askeri sistemlerle ilgili haberler yapan Military Times’ın haberine göre, geliştirilmiş tesire ve daha iyi hassasiyete sahip 6.8mm’lik tüfekler, her hava koşulunda ve her türlü arazide kullanılabilecek. 

Yeni jenerasyon otomatik tüfeklerin, hali hazırda kullanılan M16 ve M249’ların yerine getirilmesi planlanıyor. ABD Ordusu ayrıca, geliştirilmiş gece görüşü ve hedef sistemlerini de 2019’da kullanıma sokacak. 

Military Times’a konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, “Bu silahların içine yerleştirilen hedef tespiti sistemleri, şimdiye kadarkilerin en iyisi” dedi. Milley ayrıca, bu silahların çok sofistike olduğunu, askerlerin karşılaşacağı birçok koşula uyum sağlayabildiğine dikkat çekti.
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