Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordu istihbaratı: Rusların amacı Türkiye ile NATO'nun arasını açmak /06 Mart 2018 22:41

ABD ordu istihbaratı: Rusların amacı Türkiye ile NATO'nun arasını açmak

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Departmanı Müdürü Robert Ashley, Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın NATO’daki anlaşmazlıkları derinleştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

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Ashley'in ABD Kongresi'ne yazılı olarak verdiği ifadede, "Rusya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetiyle bağlantıları, Türkiye'ye silah satışları ve Mısır ile Libya'ya giderek artan ilgi, Rusya'nın stratejik amacını yansıtıyor: Akdeniz ve NATO'nun güney sınırlarında etkisini yayma fırsatlarını arttırmak ve ayrıca NATO'daki anlaşmazlıkları derinleştirmek" dendi.

‘RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ EYLEMLERİ SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ'

Ayrıca Rusya'nın Suriye'deki operasyonunu değerlendiren Ashley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rus askerlerin Suriye'ye müdahalesi çatışmanın gidişatını değiştirerek Esad rejimini güçlendirdi ve Moskova'ya kendini, Ortadoğu'daki bölgesel güçler arasında güvenilir arabulucu olarak konumlandırma fırsatını verdi."
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