ABD ordu istihbaratı: Rusların amacı Türkiye ile NATO'nun arasını açmak

Ashley'in ABD Kongresi'ne yazılı olarak verdiği ifadede, "Rusya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetiyle bağlantıları, Türkiye'ye silah satışları ve Mısır ile Libya'ya giderek artan ilgi, Rusya'nın stratejik amacını yansıtıyor: Akdeniz ve NATO'nun güney sınırlarında etkisini yayma fırsatlarını arttırmak ve ayrıca NATO'daki anlaşmazlıkları derinleştirmek" dendi.







‘RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ EYLEMLERİ SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ'





Ayrıca Rusya'nın Suriye'deki operasyonunu değerlendiren Ashley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rus askerlerin Suriye'ye müdahalesi çatışmanın gidişatını değiştirerek Esad rejimini güçlendirdi ve Moskova'ya kendini, Ortadoğu'daki bölgesel güçler arasında güvenilir arabulucu olarak konumlandırma fırsatını verdi."