Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin yaptırım uyguladığı Nikaragua bankası iflasını istedi /26 Nisan 2019 10:07

ABD’nin yaptırım uyguladığı Nikaragua bankası iflasını istedi

ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketiyle ilişkileri nedeniyle yaptırım kararı aldığı Nikaragua bankası Bancorp iflasını istedi.

SHABER3.COM

Bancorp yöneticilerinden Eduardo Holmann Chamorro, Nikaragua Bankalar ve Mali Kurumlar Denetim Otoritesinin bankanın “gönüllü fesih” talebini kabul ettiğini bildirdi. Bankanın fesih sürecini yönetmesi için bir komite kurulacağını ifade eden Chamorro, komitenin mudilerin ve banka çalışanlarının haklarının iadesini sağlayacağını kaydetti.

Bankalar ve Mali Kurumlar Denetim Otoritesi, iflas kararının kabulünü henüz doğrulamadı.  ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın “rüşvet fonu gibi çalıştığını” öne sürdüğü bankaya yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamıştı.  ABD, Bancorp’u Venezuela ile mali bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanacak kurumlar listesine almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’nin yaptırım uyguladığı Nikaragua bankası iflasını... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:16:02