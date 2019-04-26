ABD’nin yaptırım uyguladığı Nikaragua bankası iflasını istedi

Bancorp yöneticilerinden Eduardo Holmann Chamorro, Nikaragua Bankalar ve Mali Kurumlar Denetim Otoritesinin bankanın “gönüllü fesih” talebini kabul ettiğini bildirdi. Bankanın fesih sürecini yönetmesi için bir komite kurulacağını ifade eden Chamorro, komitenin mudilerin ve banka çalışanlarının haklarının iadesini sağlayacağını kaydetti.





Bankalar ve Mali Kurumlar Denetim Otoritesi, iflas kararının kabulünü henüz doğrulamadı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın “rüşvet fonu gibi çalıştığını” öne sürdüğü bankaya yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamıştı. ABD, Bancorp’u Venezuela ile mali bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanacak kurumlar listesine almıştı.