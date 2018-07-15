Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin S-400 rahatsızlığı sürüyor /15 Temmuz 2018 23:04

ABD’nin S-400 rahatsızlığı sürüyor

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Tod Wolters, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının NATO için bir risk olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı ABD’li General Tod Wolters , Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının F-35’lerin etkisini azaltacağını ve F-35’ler hakkında kilit bilgileri ortaya çıkaracağını öne sürdü. S-400’ün F-35 yeteneklerini algılamasının NATO’ya dezavantaj sağlayacağını savunan Wolters, S-400 ile ilgili anlaşmazlığa rağmen Türk Hava Kuvvetleri ile temaslarının mevcut güvenlik tehditlerine odaklanarak sağlam bir şekilde devam ettiğini söyledi. Wolters, “Şu an için, bu konudaki tüm konuşmalar, Türk Hava Kuvvetleri ile sahip olduğumuz güçlü ilişki ve iki ulusun birlikte sahip olduğu büyük ittifakı engellemedi” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’nin S-400 rahatsızlığı sürüyor Sonraki Haber >>

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:40:23