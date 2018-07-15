ABD’nin S-400 rahatsızlığı sürüyor

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı ABD’li General Tod Wolters , Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının F-35’lerin etkisini azaltacağını ve F-35’ler hakkında kilit bilgileri ortaya çıkaracağını öne sürdü. S-400’ün F-35 yeteneklerini algılamasının NATO’ya dezavantaj sağlayacağını savunan Wolters, S-400 ile ilgili anlaşmazlığa rağmen Türk Hava Kuvvetleri ile temaslarının mevcut güvenlik tehditlerine odaklanarak sağlam bir şekilde devam ettiğini söyledi. Wolters, “Şu an için, bu konudaki tüm konuşmalar, Türk Hava Kuvvetleri ile sahip olduğumuz güçlü ilişki ve iki ulusun birlikte sahip olduğu büyük ittifakı engellemedi” diye konuştu.