Samanyolu Haber /Gündem / ABD’nin İran’a yaptırım kararı Türkiye'yi vurdu... /17 Mayıs 2018 18:49

ABD’nin İran’a yaptırım kararı Türkiye'yi vurdu...

ABD’nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeni müeyyideler uygulama kararı alması Türkiye’de ihracatçı firmaları zorda bıraktı.

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Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler, İran’dan para transferinde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, firmaların tahsilatının aksadığını söyledi. 

Bankalar üzerinden para transferinde yaşanan sıkıntıları aşmak için kullanılan ‘sarraf’ modeli de işlemez oldu. 

SARRAF MODELİ İŞLEMİYOR
Kiler, “Önceki yıllarda bu sorunları aşmak için sarraflar etkin şekilde kullanılıyordu ve resmi ticaretin ve hesabın kapatılmasında sarrafların gönderdiği para resmi olarak kabul görüyordu. Son iki aydır sarraflar üzerinden yapılan transferler resmi olarak kabul görmemeye başladı.” diye konuştu.

Kiler, sıkıntıların devam etmesi halinde şirketlerin tedbir almak mecburiyetinde kalacağını söyledi. 

“İran’dan yapılan enerji ithalatında Türkiye’deki bankalar üzerinden paranın gönderilmesi bugünden sonra daha sıkıntılı olacak.” diyen Kiler’e göre kısa vadede çözüm görünmüyor.

TÜRKİYE 4,2 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİYOR
İki ülke arasındaki dış ticaret Türkiye’nin aleyhine seyrediyor. 2017 yılında 3 milyar 259 milyon dolar ihracata mukabil İran’dan yapılan ithalat tutarı 7 milyar 492 milyon dolar oldu. 
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