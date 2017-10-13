ABD’nin ardından: İsrail de UNESCO’dan ayrılacağını duyurdu

Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan UNESCO, misyonunu “Eğitim, bilim ve kültür alanlarında reformları ve işbirliklerini teşvik ederek küresel barışa katkıda bulunmak” olarak özetliyor.





ABD, UNESCO’nun ‘giderek artan borçları, örgütte gerçekleştirilmesi gereken temel reformlar ve İsrail karşıtı önyargıları’ nedeniyle önümüzdeki yılın sonuna kadar üyeliğini devam ettireceğini, ancak daha sonra ABD misyonunu gözlemci statüsüne indireceğini duyurmuştu.





UNESCO Başkanı Irina Bokova, ABD’nin kararından ‘derin üzüntü’ duyduklarını açıklamıştı.





BBC Türkçe’nin haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD’nin kararını ‘cesur ve ahlaklı’ diye tanımlayarak, ABD’yle paralel bir şekilde kuruluştan çekileceklerini açıkladı.





UNESCO, Temmuz ayında İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentini tehlike altındaki dünya kültür mirası listesine dahil etmiş, İsrail hükümeti de buna “UNESCO tarafından alınmış bir başka hayali karar” diyerek tepki göstermişti.





ABD fon aktarımını durdurmuştu





Filistin 2011 yılında UNESCO üyesi ilan edilmiş, ardındansa ABD Filistin’in dahil olduğu hiçbir uluslararası kuruluşa mali destek veremeyeceğini, yasalarının buna izin vermediğini söyleyerek UNESCO’ya fon aktarımlarını durdurmuştu.





ABD, fonlamayı durdurana kadar UNESCO bütçesinin yüzde 22’sini ödüyordu.





ABD’nin fonlamayı durdurmasının ardından 2013 yılında Washington yönetimi ve İsrail, UNESCO’daki oy kullanma haklarını kaybetmişlerdi.





ABD 2016 – 2019 dönemi için UNESCO İcra Komitesi’nde yer alıyordu.