Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile mutabakat yok, görüşme var /07 Ağustos 2018 15:41

ABD ile mutabakat yok, görüşme var

ABD ile ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu. Dışişleri Bakanlığı, gece yarısı çıkan "ön mutabakat sağlandı" haberlerini doğrulamazken, ABD ile Türkiye arasındaki tek uzlaşma zemininin "görüşmelere devam etmek" olduğu vurgulandı.

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Türkiye, Rahip Brunson üzerinden başlayıp, iki Türk Bakan’a ABD tarafından yaptırım koyulmasıyla derinleşen krizi çözmek için harekete geçti. Bu çerçevede, görüşmelerde bulunmak üzere Washington’a bir heyet gönderilmesi üzerinde duruluyor.  Heyetin, ABD tarafından da gerekli randevuların alınması halinde, bu hafta içinde Washington’a gitmesi planlanıyor. Kaynaklar, heyetin “teknik” bir heyet olacağına dikkat çekiyorlar.

HENÜZ HERHANGİ BİR MUTABAKAT YOK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki krizin çözümü için “diyaloğun devam etmesi” üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Ancak iki taraf arasında şu ana kadar çözüme ilişkin herhangi bir mutabakat sağlanmış değil. Dışişleri Bakanlığı, gece yarısı çıkan “ön mutabakat sağlandı” haberlerini doğrulamazken, ABD ile Türkiye arasındaki tek uzlaşma zemininin “görüşmelere devam etmek” olduğu vurgulandı.
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