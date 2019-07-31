Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Merkez Bankası'ndan 11 yıl sonra bir ilk... /31 Temmuz 2019 21:41

ABD Merkez Bankası'ndan 11 yıl sonra bir ilk...

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 2008’den beri ilk kez faiz indirimine gitti. Fed politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti.

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Amerikan Merkez Bankası (Fed), 2008 yılından beri ilk kez faiz oranlarını düşürdü.

Fed politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti. Faiz indirimine gerekçe olarak "küresel ekonomiye ilişkin kaygılar ve düşük enflasyon" gösterildi.

TRUMP, TWEET ATARAK ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump karar öncesinde sosyal medya hesabından, "Fed çok düşük enflasyona rağmen, faizler konusunda hiçbir şey yapmıyor. Fed büyük ihtimalle çok az şey yapacak." diyerek küçük çaplı faiz indiriminin yeterli olmayacağını savunmuştu.

Karar öncesi 5,52 TL seviyesinde bulunan dolar ilk tepki olarak 5,51 TL seviyesine geriledi, ancak daha sonra 5,54 TL'ye çıktı.
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