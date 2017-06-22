Samanyolu Haber /Gündem / ABD Meclisi: Erdoğan'ın korumalarına satmayalım /22 Haziran 2017 14:12

ABD Meclisi: Erdoğan'ın korumalarına satmayalım

Radio Sawa Washington Temsilcisi Zaid Benjamin, dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Benjamin'in twitter hesabı üzerinden paylaştığı belgede, ABD Meclisi tarafından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Erdoğan'ın korumalarına silah satışının durdurulmasını talep eden bir teklif gönderildiği görünüyor.

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Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında yaşanan saldırıya değinen teklifte Erdoğan'ın korumalarına yapılan 1.2 milyon dolar tutarındaki tabanca ve yarı otomatik silahların satışının durdurulması talep edildi. 

Dilekçenin altında ABD kongresi üyeleri Carolyn B. Maloney, Gus B. Milirakis, Louise M. Slaughter, John P. Sarbanes, James P. Mcgovern, Frank Pallone Jr, Bradley S. Sneijder, Dina Titus, Theodore E. Deutch ve Joseph Crowley'nin imzası bulunuyor.

Kısa süre önce ABD'deki Reza Zarrab soruşturmasını başlatan eski savcı Preet Bharara da, Erdoğan'ın korumalarına yapılan silah satışına dikkat çekmişti. 


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