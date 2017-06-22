ABD Meclisi: Erdoğan'ın korumalarına satmayalım

Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında yaşanan saldırıya değinen teklifte Erdoğan'ın korumalarına yapılan 1.2 milyon dolar tutarındaki tabanca ve yarı otomatik silahların satışının durdurulması talep edildi.





Dilekçenin altında ABD kongresi üyeleri Carolyn B. Maloney, Gus B. Milirakis, Louise M. Slaughter, John P. Sarbanes, James P. Mcgovern, Frank Pallone Jr, Bradley S. Sneijder, Dina Titus, Theodore E. Deutch ve Joseph Crowley'nin imzası bulunuyor.





Kısa süre önce ABD'deki Reza Zarrab soruşturmasını başlatan eski savcı Preet Bharara da, Erdoğan'ın korumalarına yapılan silah satışına dikkat çekmişti.







