Samanyolu Haber /Gündem / ABD Konsolosluk personeli Topuz'un iddianamesi çıktı: Suçlama darbecilik ve casusluk /19 Ocak 2019 22:55

ABD Konsolosluk personeli Topuz'un iddianamesi çıktı: Suçlama darbecilik ve casusluk

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında iddianame hazırlandı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınmasından 1 yıl 4 ay sonra tamamlandı. Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer aldı. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor. 

"ÖRGÜTÜN AMACINA ULAŞMASINDA AKTİF ROL ÜSTLENDİĞİ"

İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında rol olan emniyet görevlileriyle "görevi aşacak şekilde" çok yoğun irtibatının olduğu öne sürüldü. İddianamede, Topuz'un savunmasında, ABD'nin İstanbul Konsolosluğunda yapmış olduğu tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği, ancak görüşmelerin sıklığının  "17/25 Aralık öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu" iddia edildi.

İddianamede, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının AKP hükümetini devirme teşebbüsü olduğu savunulurken Topuz'un da bu operasyonlarla ilgisinin olduğu savunuluyor.

VİZE KRİZİNİ BAŞLATTI

Metin Topuz'un tutuklanması ABD ile Türkiye arasında siyasi bir krize yol açmıştı. ABD Topuz hakkındaki iddiaları reddediyordu.

ABD, Topuz'un tutuklanması sonrası, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de yine vize başvurularını askıya alarak bu karara misilleme yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Metin Topuz'un "ABD Konsolosluğu'nun kayıtlı personeli olarak diplomatik listede yer almadığını" açıklamıştı. Vize krizi, iki ülke arasındaki en kapsamlı diplomatik yaptırımlar olarak görülüyordu.

28 Aralık 2017'de ABD ve Türkiye karşılıklı tüm vize kısıtlamalarını kaldırdı. ABD Türkiyenin "üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığını" açıklamıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Konsolosluk personeli Topuz'un iddianamesi çıktı:... Sonraki Haber >>

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:51