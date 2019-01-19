ABD Konsolosluk personeli Topuz'un iddianamesi çıktı: Suçlama darbecilik ve casusluk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınmasından 1 yıl 4 ay sonra tamamlandı. Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer aldı. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.







"ÖRGÜTÜN AMACINA ULAŞMASINDA AKTİF ROL ÜSTLENDİĞİ"





İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında rol olan emniyet görevlileriyle "görevi aşacak şekilde" çok yoğun irtibatının olduğu öne sürüldü. İddianamede, Topuz'un savunmasında, ABD'nin İstanbul Konsolosluğunda yapmış olduğu tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği, ancak görüşmelerin sıklığının "17/25 Aralık öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu" iddia edildi.





İddianamede, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının AKP hükümetini devirme teşebbüsü olduğu savunulurken Topuz'un da bu operasyonlarla ilgisinin olduğu savunuluyor.





VİZE KRİZİNİ BAŞLATTI





Metin Topuz'un tutuklanması ABD ile Türkiye arasında siyasi bir krize yol açmıştı. ABD Topuz hakkındaki iddiaları reddediyordu.





ABD, Topuz'un tutuklanması sonrası, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de yine vize başvurularını askıya alarak bu karara misilleme yapmıştı.





Dışişleri Bakanlığı, Metin Topuz'un "ABD Konsolosluğu'nun kayıtlı personeli olarak diplomatik listede yer almadığını" açıklamıştı. Vize krizi, iki ülke arasındaki en kapsamlı diplomatik yaptırımlar olarak görülüyordu.





28 Aralık 2017'de ABD ve Türkiye karşılıklı tüm vize kısıtlamalarını kaldırdı. ABD Türkiyenin "üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığını" açıklamıştı.