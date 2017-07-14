Samanyolu Haber /Gündem / ABD Konsolosluğunda güvenlik alarmı /14 Temmuz 2017 14:30

ABD Konsolosluğunda güvenlik alarmı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik alarmı verildi.

SHABER3.COM

Başkonsolosluğun internet sitesinden yapılan açıklamada, personelin 'potansiyel bir güvenlik olayına' müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının İstinye'deki başkonsolosluktan ve çevresinden uzak durması istendi.
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