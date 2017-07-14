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ABD Konsolosluğunda güvenlik alarmı
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14 Temmuz 2017 14:30
ABD Konsolosluğunda güvenlik alarmı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik alarmı verildi.
SHABER3.COM
Başkonsolosluğun internet sitesinden yapılan açıklamada, personelin 'potansiyel bir güvenlik olayına' müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının İstinye'deki başkonsolosluktan ve çevresinden uzak durması istendi.
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