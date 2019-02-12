Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongresi'nde hükümetin tekrar kapanmaması için anlaşıldı /12 Şubat 2019 13:03

ABD Kongresi'nde hükümetin tekrar kapanmaması için anlaşıldı

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler ABD hükümetinin ikinci kez kapanmaması için sınır güvenliği konusunda "prensipte" anlaşmaya vardı.

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Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandığını ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Demokratların, hükümetin kapanmasını önlemek için ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlamak istediği sınır güvenliği için 1,3 milyar dolar vermeyi kabul ettiği fakat sınıra duvar örülmesine karşı çıktığı belirtiliyor.

Trump yönetimi ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar konusunda ısrarcı olması, Demokratların da buna karşı çıkması üzerine federal hükümet 35 günlüğüne kapalı kalmıştı.

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