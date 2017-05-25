ABD Kongresi Türkiye'yi kınamaya hazırlanıyor

ABD Kongresi'nin üst üzey üyeleri Temsilciler Meclisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında protestocu gruba karşı şiddet kullanan Türk güvenlik görevlilerinin resmen kınanmasını talep ettiler.



Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ile Kongre'deki her iki partinin de önde gelen isimleri "barışçı protestoya katılanlara şiddet uygulanmasının kınanması ve sorumluların yargıya sevk edilmesine" dair karar alınması için harekete geçtiler. Cumhuriyetçi Komite Başkanı Ed Royce, Demokrat Elliot Engel, Cumhuriyetçi çoğunluğun Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Kevin McCarthy ve Demokrat Parti üyesi Whip Steny, gelecekte benzeri olayların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını da talep etti.





Kongre’den yapılan açıklamada kınama kararının Perşembe günü Dışişleri Komitesi’nde ele alınacağı belirtildi.





Türkiye-ABD ilişkilerini daha da geren kavga





16 Mayıs’ta Washington’daki Türk Büyükelçiliği rezidansının önünde meydana gelen ve 11 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar NATO müttefikleri Türkiye ile ABD arasında gerginliğe yol açmıştı.

Türkiye, PKK sempatizanı olduklarını öne sürdüğü protestocu grubu şiddet olaylarını başlattığı gerekçesiyle kınarken, Washington emniyet müdürü olayı, "barışçıl göstericilere yapılmış acımasız bir saldırı" olarak nitelemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride Türk güvenlik görevlilerinin olay sırasındaki davranışlarının "son derece tedirgin edici" olduğu belirtilmiş, ABD’nin Ankara Büyükelçisi de "şiddet olaylarını" görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.