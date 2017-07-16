ABD Kongresi Erdoğan'ın korumalarının saldırısını karşılıksız bırakmak istemiyor

Washington Hattı'nın haberine göre Temsilciler Meclisi, Türk Cumhurbaşkanının güvenlik ekibine silah satışının engellenmesini oylayacak.







Michigan Eyaleti temsilcisi Cumhuriyetçi Dave Trott Cuma günü yaptığı açıklamada, “bu silah satışını durdurmamız ve Erdoğan’ı işaret ederek ilk ve son kez olarak ona, ülkesinin stratejik konumunun Türkiye’yi yasaların üzerine oturtmadığını söylememiz gerekir” dedi.





Dışişleri Bakanlığı’nın Mayıs ayında şartlı olarak onayladığı bir anlaşmaya göre Erdoğan’ın güvenlik ekibi, New Hampshire merkezli bir silah firmasından yaklaşık 1,600 adet yarı otomatik silah satın alma sürecinde bulunuyor. Günler sonra Erdoğan’ın güvenlik ekibi, D.C.’deki Türk Büyükelçiliği önündeki protestoculara saldırdı.





Trott, bu ertelemeye dair tatmin edici ve uygun bir yasal düzenlemeye yapılıncaya kadar Dışişleri Bakanlığını tabanca satışını durdurmaya zorlamak için savunma izin belgesine bir değişiklik ekledi. Trott, “temel insan hakları ve özgürlüklerinin namlı zalimi olan Erdoğan, duyarsız tavrını ulusumuzun başkentine ithal etti. Erdoğan’ın haydutları Ankara’da denetimsiz çalışabilir, fakat burası Amerika Birleşik Devletleri ve bu saldırı asla kabul edilemez” dedi.





Erdoğan’ın otoriter eğilimleri, Türkiye’deki demokratik reformları teşvik etmek için gayret gösteren bir yandan da acil dış politika sorunları ile uğraşan Batılı liderleri sıkıntıya sokuyor ve engelliyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Tillerson’dan protestoculara yapılan saldırılara karşı üst düzey sitem ve misilleme yapılmasını istiyor fakat yönetim, İŞİD’i yenmek için yapılan bir savaşın ortasında iken Erdoğan ile bağlarını güçlendirmek için çalışıyor.





Tillerson, Pazartesi günü İstanbul’da Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Türkiye ile ilişkimiz uzun süredir sıkıntı içerisinde ancak umarım bunu onarmaya başlarız” dedi.