ABD: Katar'ın dört Arap ülkesinin taleplerini karşılaması zor

Katar Dışişleri Bakanı, önceki gün Suudi Arabistan ve müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in talep ettiği 13 şartı reddetmişti.

Söz konusu dört Arap ülkesi Katar'ı terörü desteklemekle suçluyor, Katar ise bu suçlamayı reddediyor.

Ülke, iki haftadan uzun bir süredir daha önce görülmemiş diplomatik ve ekonomik ambargolarla karşı karşıya. Ülkeye gıda ve diğer tüketim maddeleri Türkiye ve İran tarafından sağlanıyor.





Suudi Arabistan'ın başını çektiği dört Arap ülkesi ayrıca Katar'ın İran'la ilişkilerini azaltması ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını talep ediyor. Geçen Cuma günü açıklanan taleplerin karşılanması için 10 gün süre verilmişti.





Arap ülkeleri Katar'dan ayrıca Katar hükümetinin fonladığı El Cezire Televizyonu'nun da kapatılmasını istiyor.





ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar yönetiminin talepleri değerlendirdiğini ve "devam eden çözüm amaçlı diyalog için temel sağlayan önemli alanlar var" dedi.

Tillerson ayrıca Arap ülkelerine "terörü durdurmaları ve aşırılıkla mücadele etmeleri için" karşılıklı oturma çağrısında bulundu.





Katar hükümeti ne dedi? Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Thani El Cezire'ye yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde ambargo uygulayan ülkeler 'makul ve üzerinde çalışılabilir' bir şikâyetler listesi yapmalarını istedi. İngiltere Dışişleri Bakanı önlemlerin 'ölçülü ve gerçekçi' olmasını istedi. Bu liste bu kriterleri uymuyor" demişti., Katarlı Bakan ayrıca taleplerin meselenin "terörle mücadeleyle bir ilgisi olmadığının ve Katar'ın egemenliğini kısıtlayıp, dış politikanın başka bir yere havalesini istediklerinin kanıtı" diye konuştu. El Cezire ise dört Arap ülkesini ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmakla suçladı ve "Hiçbir hükümet ya da makamdan gelen herhangi bir baskıya boyun eğmeden, profesyonel gazetecilik yapma hakkımızda ısrarcıyız" denildi. Ambargoların etkisi ne oldu? Katar'ın başlıca ithalat güzergâhı, karadan Suudi Arabistan üzerinden, denizden de BAE'ye demirleyen yük gemilerinden, kesintiye uğradı. Çevresindeki hava sahasının büyük çoğunluğu da trafiğe kapandı. Ancak küçük ve zengin ülke, alternatif güzergâhlar bularak şu ana kadar ekonomik çöküşü önledi. Komşu ülkelerde yaşayan veya aileleri bu ülkelerde yaşayan Katar vatandaşları ise krizden en olumsuz etkilenenler oldu. Talepler karşılanmazsa ne olacak? Birleşik Arap Emirlikleri krizde arabuluculuk rolünü oynamaya çalışıyor.



