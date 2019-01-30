ABD istihbarat raporundan ilginç Türkiye değerlendirmesi

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre ABD istihbaratının yöneticilerinin ifade verdiği senato oturumunda Türkiye de sıklıkla gündeme geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats oturumda yaptığı konuşmada Suriye’de muhalefeti büyük ölçüde yenilgiye uğratan Beşar Esad’ın Suriye topraklarında yeniden hakimiyet kazanmaya odaklanırken Türkiye ve İsrail ile çatışmadan kaçınmaya çalışacağını belirtti.





Dan Coats, “Türkiye PKK’yı ve onunla bağlantılı Kürt örgütleri egemenliğine yönelik temel tehdit olarak görmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile ilişkiler önemli olmaya devam edecek ancak bu ilişkiler Ankara açısından çok da belirleyici olmayacak” ifadelerini kullandı.





Türkiye, Rusya’dan ABD’ye yönelik tehdit konusunun konuşulduğu sırada da gündeme geldi. Bazı ülkelerin sadece askeri olarak değil ekonomik ve ticari ilişkilerde Rusya’ya yöneldiğini belirten ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, “Türkiye NATO üyesi. Türkiye’nin NATO içinde kalmasını istiyoruz. Şu anda Türkiye ile bazı sorunlar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



