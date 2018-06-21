Samanyolu Haber /Gündem / ABD işin peşini bırakmıyor: Uçakları alsalar bile kullanamayacaklar! /21 Haziran 2018 12:38

ABD işin peşini bırakmıyor: Uçakları alsalar bile kullanamayacaklar!

ABD Senatosu, 18 Haziran Pazartesi günü aldığı kararla, Türkiye'ye savaş uçağı F-35 ile Chinook tipi ağır nakliye helikopteri gibi savunma alanında yeni nesil silahların satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti.

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Ancak, uçakların ana üretici firması Lockheed Martin, 21 Haziran’da Teksas’ta planlanan törenin hala yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.  

Buna karşın, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Türkiyeli mevkidaşlarına, "FF-35 uçaklarını teslim alsalar bile bu uçakların hiçbir zaman çalışabilir hale gelmeyeceğini söylediğine ilişkin doğrulanmamış söylentiler olduğu" kaydedildi. 

Kabul edilen tasarıda, "Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği" ve "Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi gerektiği"ne dikkat çekildi. 

The Drive Dergisi'nde Joseph Trevithick tarafından kaleme alınan yazıda, "Türkiye'nin, F-35 jetleri için yedek parça ve sürdürülebilirlik açısından gerekli olan başka alanlar konusunda hayati bir destek sistemi olan ALIS'e erişiminin engelleneceği" ifade edildi.

Tam da bu durumdan ötürü, Türkiye yedek parçalar olmadan uçakları uzun süre kullanamayacak. 

Dergide yer alan yazıda şu bilgilere yer verildi:

"F-35 jetlerinin üreticisi olan Lockheed Martin'in sitesinde ALIS sistemine ilişkin olarak, jetlerin uçabilmesi için çelik, elektronik bilimi ve motor gücünden daha fazlasının gerekli olduğu belirtiliyor. F-35 operatörlerinin uçağın sistemlerini koruyabilmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için otonom lojistik bilgi sistemi olan ALIS'e ulaşabilmesi gerektiği ifade ediliyor. Zira ALIS'in, uçakların 'bilişim omurgası' olduğu ve gücünü desteklediği belirtiliyor."
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