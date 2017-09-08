Samanyolu Haber /Dünya / ABD, İran’a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla bir Türkü mahkum etti... /08 Eylül 2017 12:55

ABD, İran’a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla bir Türkü mahkum etti...

New York Brooklyn Federal Mahkemesi’nde, İran’a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla 1,5 yıldır tutuksuz olarak yargılan sanatçı Erdal Kuyumcu 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, Kuyumcu’ya ayrıca 7 bin dolar para cezası verdi. Kuyumcu, mahkeme kararına göre tahliyesi sonrasında üç yıl denetim altında olacak.

SHABER3.COM



Türk sanatçı Kuyumcu, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delip, Ohio’dan satın aldığı, uzay ve havacılık sanayinde kullanılan kobalt metal tozu karışımını, Türkiye üzerinden satışına aracılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Kuyumcu’nun dava dosyasında mahkumiyeti için yeterli delil olmadığı öne sürülmüştü.Lehine olan delillerin savcılık tarafından aleyhine kullanıldığı iddia edilmişti.

Türkiye'deki firma aracılığıyla İran'a gönderilen söz konusu tozun, ABD değil Almanya kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kuyumcu' nun verilen cezaya 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

'Çok büyük hayal kırıklığı'

Kuyumcu’nun avukatı Patrick Mullin, karar sonrasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada müvekkiline mahkemenin vermiş olduğu hapis cezasını eleştirdi.

Mullin, "Bugün mahkeme verdiği ceza kararıyla çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Mevcut seçenekleri araştıracağız" diye konuştu.
<< Önceki Haber ABD, İran’a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla... Sonraki Haber >>

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:35