ABD, İran’a uygulanan ambargoyu delmek suçlamasıyla bir Türkü mahkum etti...









Türk sanatçı Kuyumcu, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delip, Ohio’dan satın aldığı, uzay ve havacılık sanayinde kullanılan kobalt metal tozu karışımını, Türkiye üzerinden satışına aracılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.





Kuyumcu’nun dava dosyasında mahkumiyeti için yeterli delil olmadığı öne sürülmüştü.Lehine olan delillerin savcılık tarafından aleyhine kullanıldığı iddia edilmişti.





Türkiye'deki firma aracılığıyla İran'a gönderilen söz konusu tozun, ABD değil Almanya kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı.





Kuyumcu' nun verilen cezaya 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor.





'Çok büyük hayal kırıklığı'





Kuyumcu’nun avukatı Patrick Mullin, karar sonrasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada müvekkiline mahkemenin vermiş olduğu hapis cezasını eleştirdi.





Mullin, "Bugün mahkeme verdiği ceza kararıyla çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Mevcut seçenekleri araştıracağız" diye konuştu.