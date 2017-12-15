Samanyolu Haber /Dünya / ABD internet erişiminde 'ağ tarafsızlığı' ilkesini kaldırdı /15 Aralık 2017 00:08

ABD internet erişiminde 'ağ tarafsızlığı' ilkesini kaldırdı

ABD'de uğruna büyük mücadeleler verilerek benimsetilen ağ (internet) tarafsızlığı ilkesinden Federal İletişim Komisyonu (FCC) çark etti.

ABD internet erişiminde 'ağ tarafsızlığı' ilkesini kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump döneminde serbest piyasa adı altında karşı çıkılan ağ tarafsızlığı ilkesi aleyhine verilen önerge FCC'de kabul edildi.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) internet hizmeti sunan şirketlere yönelik "ağ tarafsızlığı" (net neutrality) zorunluluğunu iptal etti.

ABD'deki internetten sorumlu düzenleyici kuruluş olan Federal İletişim Komisyonu, uzun süren tartışmaların sonunda 'ağ tarafsızlığı' ilkesini kaldıracak imzayı attı.
Ağ tarafsızlığı ilkesi, internet sağlayıcılarının tüm ağ trafiğine ve ağdaki tüm verilere eşit muamele etmesini öngörüyor.
FCC'nin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Ajit Pai'nin yeni yatırım ve icatları engellediği gerekçesiyle bu sıkı kurallardan vazgeçilmesine yönelik önerisi 2'ye karşı 3 oyla kabul edildi. Demokrat Partili üye Mignon Clyburn, böylece internetin anahtarlarının bir avuç dolar milyarderi şrketin eline teslim edildiğini söyledi.

ABD'li tüketicilerin tüm internet sitelerine, internet sağlayıcıları veya federal hükümetin herhangi bir müdahalesi olmadan özgürce ulaşabilmesini sağlayan "ağ tarafsızlığı"nın kaldırılması ülkede büyük tartışma başlattı.

İnternet sağlayıcılarına taraflı davranma hakkını tanıyan kararın, tüketiciler için kimi internet sitelerine daha hızlı ve ucuz, kimilerine ise daha yavaş ve pahalı ulaşım anlamına geleceği öne sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan FCC Başkanı Ajit Pai ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ağ tarafsızlığı düzenlemesinin "gereksiz bir regülasyon" olduğunu belirterek, iptal edilmesi gerektiğini savundu.
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