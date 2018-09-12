ABD İncirlik'teki bazı askerleri Yunanistan'a kaydırmak istiyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD ordusu, Yunanistan ordusu ile ülkedeki hava ve deniz üslerini daha fazla kullanmayı da içeren görüşmelerde bulunuyor.





Ancak iki ülke arasında artması muhtemel askeri işbirliğinin Türkiye pahasına olmayacağı belirtiliyor.





ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, geçen hafta ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Suriye ve Kuzey Afrika'daki operasyonlara coğrafi yakınlığına dikkat çekerek, "Ülkede çok öneml fırsatların olduğunu" söyledi.





Amerikalı yetkililere göre, ABD ve Yunanistan ikili ilişkilerinin zirvesinde ve NATO müttefikleri Türkiye ile ilgili endişeler yaşıyorlar.





Coğrafi olarak ise, Yunanistan yıl boyunca uçuş eğitimi yapılabilmesi için ideal hava şartlarına sahip.



