Samanyolu Haber /Gündem / ABD İncirlik'i boşaltıyor mu? /12 Mart 2018 10:19

ABD İncirlik'i boşaltıyor mu?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İncirlik'ten muharip operasyonlarını durdurduğu iddiasını yalanladı.

SHABER3.COM

Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin 'spekülatif' olduğunu bildirdi.

Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johnny Michael, Wall Street Journal gazetesinin 'Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD'nin İncirlik Üssü'nden muharip operasyonlarını durdurduğu' iddiasını yalanladı.

Michael, "ABD İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı" ifadesini kullandı.

Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise 'Spekülatif bir haber' olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Wall Street Journal, adları belirtilmeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı kalıcı olarak Adana'da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti.

İncirlik Üssü'nün IŞİD ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtilen haberde, ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca Amerikan ordusunun üste bulunan aile üyelerinin sayılarının da tedrici bir şekilde düşürdüğü iddia edilmişti.
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