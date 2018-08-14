Samanyolu Haber /Gündem / ABD İncirlik Üssü'nü gözden çıkardı mı? /14 Ağustos 2018 10:13

ABD İncirlik Üssü'nü gözden çıkardı mı?

ABD ile Türkiye arasındaki gerginlikte en çok tartışılan konulardan biri ABD'nin incirlik üssü

İncilik üssü taşınacak mı?

Bold Medya yayınına katılan Politurco Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Aydoğan Vatandaş, ABD'nin İncirlik Üssü'nü gözden çıkarıp çıkarmadığı sorusunu cevapladı.
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