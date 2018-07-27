Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile yaşanan gerilim Dolar'ın ateşini yükseltti /27 Temmuz 2018 09:15

ABD ile yaşanan gerilim Dolar'ın ateşini yükseltti

Türkiye'de tutuklu papaz Andrew Brunson'ın cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından gerileyen dolar/TL, ABD'den gelen yaptırım açıklamaları ve Türkiye'nin yanıtları ile yeniden yükselişe geçti. Kurda işlemler bu sabah 4.87 seviyesinden gerçekleşiyor.

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Dün sabah 4.77'ye kadar geri çekilen, sonrasında 4.80 üzerinde dengelenen dolar/TL, ABD Başkan Yardımcısı'nın Mike Pence'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini açıklaması ile bir anda 4.8840 seviyesine kadar yükseldi.

4.83 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Pence'in açıklamalarına paralel konuşması ile tekrar 4.86 seviyesine yükseldi.
Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL bu sabah 4.8702 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.6742 seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre, tepki alımlarının şimdilik 4.83 seviyesi ile sınırlı kaldığı kurda bu direnç bölgesinin kırılması halinde yükseliş eğilimi yeniden güç kazanabilir. Diğer yandan, aşağıda 4.77'nin kırılması halinde TL lehine işlemlerde artış görülebilir.

Piyasalarda bugün ABD büyüme rakamları takip edilecek. Trump, ABD başkanlarının ekonomik veriler için açıklanmadan önce tahmin, yorumda bulunmama geleneğini yıktı ve "Birileri bugün yüzde 5.3 büyüme öngörüyor. Bunun olacağını düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
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