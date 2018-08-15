ABD ile yapılan pazarlıktaki taraflardan Hakan Atilla hakkında flaş gelişme

Amerikan Federal Mahkum Sistemi’ndeki bilgilere göre Atilla, Pensilvanya’daki Schyulkill Cezaevinde bulunuyor. Serbest bırakılacağı tarih ise sistemde 25 Temmuz 2019 olarak görünüyor. Cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre, burası sadece erkek hükümlülerin tutulduğu orta güvenlikli bir cezaevi. Basındaki bazı haberlere göreyse diğerlerine kıyasla koşulları daha iyi bir hapishane.







Hakan Atilla İran yaptırımları davasında New York Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, geçtiğimiz Mayıs’ta da hapis cezası 32 ay olarak açıklanmıştı. Cezaevinde tutulduğu süre çıkarıldığında cezası 18 ay olarak belirlenmişti. İyi hal nedeniyle de cezada indirim bekleniyordu. Atilla, Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tutuluyordu.





ABD'deki ambargo davasında yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki karar mayıs ayında açıklandı.





Davanın hakimi Richard Berman, Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdi.





14 aydır tutuklu bulunan Atilla'nın cezasının kalan kısmını Connecticut'taki federal hapishanede geçireceği belirtiliyordu.





Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın Halkbank'ın üst düzey yöneticisi olarak yapması gerekeni gerçekleştirdiğini, yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını söyledi. Atilla'nın, daha çok üstü olan Süleyman Aslan'dan direktif aldığını söylemiş ve bu durumun Atilla hakkında verilen kararda etkili olduğunu vurgulamıştı.



