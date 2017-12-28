ABD ile vize krizi çözüldü

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı" denildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği daha önceki açıklamasında herhangi bir güvence verilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.





ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.







Açıklamada, "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" denildi.



