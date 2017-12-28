ABD ile vize krizi çözüldü

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı" denildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği daha önceki açıklamasında herhangi bir güvence verilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.
Açıklamada, "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" denildi.
KAYGILARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'
"Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" denen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."
DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ
Haberin ardından dolar/TL'de düşüş yüzde 1'i aştı. Dolar böylelikle 25 Ekim'den beri en düşük seviyeyi görmüş oldu.
?NE OLMUŞTU?
ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.
Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.