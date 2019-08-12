Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat sonrası Amerikalı askerler Şanlıurfa'da /12 Ağustos 2019 14:49

ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat sonrası Amerikalı askerler Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk ABD'li askerler kente ulaştı.

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ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı
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