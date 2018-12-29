Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile Suriye'de yeni kriz kapıda /29 Aralık 2018 17:01

ABD ile Suriye'de yeni kriz kapıda

ABD’li komutanların Suriye’de YPG’ye IŞİD’le savaştığı için verilen silahların geri alınmamasını tavsiye ettiği belirtildi

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Sürpriz olarak değerlendirilen bir kararla Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD’nin, YPG’ye verdiği silahları geri alıp almayacağı uzun süredir tartışma konusu.

Türkiye, ABD’den kendisinin terör örgütü kabul ettiği YPG’den silahları geri alması gerektiğini savunuyor. ABD ise PKK’yı ‘terör örgütü‘ olarak kabul ederken, YPG’nin IŞİD ile mücadelede sahadaki ortağı olduğunu söylüyor.

İsimleri gizli kalmak koşuluyla Reuters’a konuşan yetkililer, bu tavsiyelerin ABD ordusunun taslak planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Pentagon ise henüz silahlarla ilgili bir yorum yapmanın ‘uygunsuz‘ ve erken olduğunu açıkladı.
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