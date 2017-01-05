ABD ile Rusya arasındaki siber saldırı gerginliği tırmanıyor









ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde ifade veren James Clapper, "Saldırılar ABD hükümetine büyük tehdit oluşturdu" dedi.





Siber saldırılar için açılan soruşturma kapsamında ifade verdi Clapper, Rusya'nın siber saldırılarının oy sayımında ise etkili olmadığını söyledi.









'Rusya, Trump'a yardım etti'





ABD istihbarat servisleri tarafından komiteye sunulan raporda, Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği suçlaması tekrarlandı.

Clapper, Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marcel Lettre ve Amiral Michael Rogers tarafından yazılan raporda "Rusya, ABD hükümetine, ordusuna, diplomatik, ticari ve altyapısına yönelik büyük tehdit oluşturan bir siber aktör" denildi.

Seçimlere dışarıdan yapılan müdahaleyle ilgili rapor ABD Başkanı Bacak Obama'ya da iletildi.

Clapper Ekim ayında Rusya'yı doğrudan, Donald Trump'ın seçimi kazanması için çaba harcamakla itham etmişti.

Amerikan New York Times gazetesi de Aralık ayında yayınladığı haberde, CIA'in de aralarında olduğu istihbarat örgütlerinin Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını aktarmıştı.