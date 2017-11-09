ABD ile Rusya arasında Russia Today gerilimi





Washington, Russia Today (RT) televizyonunun, lobicilik yapan kuruluşların ABD'de yabancı ajan olarak kayıtlı olması gerektiğini öngören FARA yasası kapsamında değerlendirilmesine karar verdi.





ABD Adalet Bakanlığı, bu yasa kapsamında 'yabancı ajan' olarak kaydolması için RT America'ya pazartesiye kadar süre verdi.





Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

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Simonyan: RT’nin yabancı ajan olarak kayıt olmasına karşı gerekçelerini ABD Adalet Bakanlığı’na sunduk

RT America'dan yapılan açıklamada, "Eğer kanal talebi belirtilen süreye kadar yerine getirmezse, kanalın bank hesaplarına el koyulabilir ve yöneticisi tutuklanabilir" dendi.