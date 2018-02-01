ABD ile konsolosluk krizi: Bir çalışan daha sorguya alındı

Amerika ile yine konsolosluk çalışanı krizi









Ankara, Türkiye’de çalışan ABD Konsolosluğu çalışanlarının peşine düşmeme sözü vermişti. Ancak gazeteci Amberin Zaman’ın haberine göre Türkiye, vize kısıtlamasının kalkmasına neden olan bu sözünü tutmadı.





Gazeteci Zaman, Amerikan yönetiminin Ankara’nın bu hareketinin ardından, konsolosluk çalışanlarının gözaltına alınıp tutuklanmasına neden olan Türk bürokratlara karşı vize yaptırımı başlatacağını yazdı.





Buna göre, Amerikan Konsolosluğu’nun bir Türk çalışanı üç hafta kadar önce Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. İsmi gizli tutulan çalışan, çağrıya uyarak önceki gün avukatıyla emniyete gitti.





Hiçbir resmi suçlamaya muhatap olmayan çalışan, dört saat boyunca polis tarafından sorgulandı. Sorgu sonunda, bir dahaki bildirime kadar evinden çıkmaması uyarısı yapılarak serbest bırakıldı. Fiili ‘ev hapsi’ anlamına gelen bu karar sonrası konsolosluk çalışanı dün işine gidemedi. Konsolosluğun bölgesel güvenlik konularında çalışan kişinin ilk isminin Mete olduğu belirtilirken, soyadına ilişkin bir açıklama yapılmadı.