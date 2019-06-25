ABD ile İran arasında siber savaş başladı!

Amerikan yayın kuruluşu CNN’in konuyla ilgili iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD, İran destekli “Hizbullah Tugayları” adlı militan gruba yönelik büyük bir siber saldırı düzenledi.







Saldırının, söz konusu grubu etkisiz kılma ve geriletmeyi amaçladığına işaret eden kaynaklar, asıl amacın ağ tabanlı iletişime saldırmak olduğunu vurguladı.





ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.





Adları açıklanmayan ABD’li iki yetkili, önceki gün Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, İran’ın düşürdüğü ABD İHA’sına cevaben Başkan Donald Trump’ın onayıyla İran’ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Üçüncü bir yetkili de saldırıyı genel hatlarıyla doğrulamıştı.