ABD ile İran arasında gerilim artıyor ... Trump Ruhani'ye cevap verdi









Ruhani, Pazar günü yaptığı açıklamada,"İran'la barış, barışların; savaş da savaşların anasıdır" demişti.





Trump ise Ruhani'ye ABD saatiyle günün ve haftanın son dakikalarında attığı tweet ile yanıt verdi:





"İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye: BİR DAHA ASLA ABD'Yİ TEHDİT ETME YOKSA TARİHTE DAHA ÖNCE ÇOK AZ KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ SONUÇLARA KATLANIRSIN. ARTIK ŞİDDET VE ÖLÜME DAİR ÇILGIN LAFLARINIZI SİNEYE ÇEKECEK BİR ÜLKE DEĞİLİZ. DİKKATLİ OL!"





Pompeo'dan 'mafya' benzetmesi

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da daha önce Kaliforniya'da yaptığı bir konuşmada İran hükümetini "mafyaya" benzetti.



