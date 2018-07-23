Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile İran arasında gerilim artıyor ... Trump Ruhani'ye cevap verdi /23 Temmuz 2018 09:22

ABD ile İran arasında gerilim artıyor ... Trump Ruhani'ye cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi "ülkesini bir daha asla tedhit etmemesi" yolunda uyardı. Trump, Ruhani'ye hitaben "Dikkatli ol!" dedi.

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Ruhani, Pazar günü yaptığı açıklamada,"İran'la barış, barışların; savaş da savaşların anasıdır" demişti.

Trump ise Ruhani'ye ABD saatiyle günün ve haftanın son dakikalarında attığı tweet ile yanıt verdi:

"İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye: BİR DAHA ASLA ABD'Yİ TEHDİT ETME YOKSA TARİHTE DAHA ÖNCE ÇOK AZ KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ SONUÇLARA KATLANIRSIN. ARTIK ŞİDDET VE ÖLÜME DAİR ÇILGIN LAFLARINIZI SİNEYE ÇEKECEK BİR ÜLKE DEĞİLİZ. DİKKATLİ OL!"

Pompeo'dan 'mafya' benzetmesi
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da daha önce Kaliforniya'da yaptığı bir konuşmada İran hükümetini "mafyaya" benzetti.

İranlı muhaliflere seslenen Pompeo, bu ülkede korkunç boyutta yolsuzluk yapıldığını söyledi.

Pompeo, İran'da yoksulluğun ve gençler arasında işsizliğin yüksek boyutlara ulaşmasının nedeninin de yapılanm yolsuzluklar olduğunu belirtti.

Amerikalı bakan ayrıca Tahran yönetimine uyguladıkları ekonomik baskı kapsamında Kasım ayına kadar diğer ülkelerin İran'dan petrol almasını durdurmaya çalışacaklarını söyledi.

"ABD, yaptırımları kapsamında en üst düzey yetkilileri de hedef almaktan çekinmiyor" diyen Pompeo, İran'ı "Batı'da terör saldırıları planlamakla" ve "İslam Devrimi'ni ihraç etmeye çalışmakla" suçladı.

ABD Mayıs ayında, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti.

Washington bu kararı sonrası İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlıyor.

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