Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile ilişkiler fiilen maslahatgüzar seviyesine düşürüldü /25 Temmuz 2017 00:14

ABD ile ilişkiler fiilen maslahatgüzar seviyesine düşürüldü

Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın analizine göre ABD ile Türkiye ilişkiler, Trump yönetimi tarafından fiilen ‘maslahatgüzar düzeyine’ düşürüldü

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Türkiye’ye atanacak yeni ABD büyükelçisinin kongreden onay alması gerektiğini hatırlatan Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, koruma krizi nedeniyle tepkili olan senatörlerin, Erdoğan’ın, korumaların yargılanması konusunda adım atmadan büyükelçinin atanmasına onay vermeyeceğini yazdı.

Gürcanlı ayrıca, ABD ile Türkiye ilişkilerinin Trump yönetimi tarafından, resmen olmasa da fiilen, “maslahatgüzar düzeyine” düşürüldüğünü söyledi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Bakmayın siz Türkiye’de koruma krizinin görmezden gelinmeye çalışılmasına; durum vahim. Daha geçen hafta, ABD Kongresi’nin en etkili isimleri, koruma krizini hatırlatmak, korumaların yargılanmak üzere ABD’ye iadesini sağlamak için gösteri yürüyüşü yaptılar. Ve Trump bu yürüyüşün gölgesinde, Türkiye’deki ABD Büyükelçisi John Bass’ı Afganistan’a atamaya karar verdi. Türkiye’ye Büyükelçi olarak kim atanır, henüz belli değil. Ancak şu bir gerçek; kim olursa olsun, atanacak yeni büyükelçinin Kongre’den onay alması gerekiyor. Koruma krizi nedeniyle deliye dönmüş Amerikalı senatörlerin ise Erdoğan yönetimi bu konuda herhangi bir adım atmadan Türkiye’ye atanacak büyükelçiye onay vermeleri söz konusu görünmüyor. Yani ABD ile Türkiye ilişkileri Trump yönetimi tarafından, resmen olmasa da fiilen, “maslahatgüzar düzeyine” düşürülmüş durumda…

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