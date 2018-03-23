ABD ile de füze savunma sistemi alımı için görüşülüyor

Aksoy, düzenlediği basın toplantısında dün bir gazetede yer alan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un bu ay sonunda, Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Türkiye'nin Rusya'dan almayı kararlaştırdığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak Patriot tipi hava savunma sistemleri alması teklifi sunacağı haberiyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:





"Bu konuda henüz bize bir bilgi ulaşmadı, o haberin ne derece doğru olduğunu bilemiyorum. Ancak bizim hava savunması ihtiyaçlarımızı gidermeye yönelik çalışmamızın 10 senelik bir geçmişi var. Bu süreçte ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefiklerimizle temas kurduk ancak maalesef olumlu sonuç alamadık. Rusya ise bize acil ihtiyacımızı karşılamak üzere çok cazip bir teklif sundu ve neticede Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus, bu sistem kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleriyle entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor. EUROSAM konsorsiyumu aracılığıyla Fransa ve İtalya ile yürüttüğümüz işbirliği bu amaca yönelik. Ayrıca Patriot sistemiyle ilgili olarak ABD ile temaslarımızın devam ettiğini söylemeliyim.