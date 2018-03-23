Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile de füze savunma sistemi alımı için görüşülüyor /23 Mart 2018 11:41

ABD ile de füze savunma sistemi alımı için görüşülüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile füze savunma sistemi alınması için görüşüldüğünü açıkladı

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Aksoy, düzenlediği basın toplantısında dün bir gazetede yer alan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un bu ay sonunda, Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Türkiye'nin Rusya'dan almayı kararlaştırdığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak Patriot tipi hava savunma sistemleri alması teklifi sunacağı haberiyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Bu konuda henüz bize bir bilgi ulaşmadı, o haberin ne derece doğru olduğunu bilemiyorum. Ancak bizim hava savunması ihtiyaçlarımızı gidermeye yönelik çalışmamızın 10 senelik bir geçmişi var. Bu süreçte ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefiklerimizle temas kurduk ancak maalesef olumlu sonuç alamadık. Rusya ise bize acil ihtiyacımızı karşılamak üzere çok cazip bir teklif sundu ve neticede Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus, bu sistem kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleriyle entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor. EUROSAM konsorsiyumu aracılığıyla Fransa ve İtalya ile yürüttüğümüz işbirliği bu amaca yönelik. Ayrıca Patriot sistemiyle ilgili olarak ABD ile temaslarımızın devam ettiğini söylemeliyim.

Sözcü Aksoy, Irak'ta PKK'ya yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas hâlinde olduklarını belirtti.

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini bildirerek Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

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