Samanyolu Haber /Dünya / ABD ile Çin arasında askeri gerginlik... ABD, savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi... /11 Ağustos 2017 11:29

ABD ile Çin arasında askeri gerginlik... ABD, savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi...

ABD ve Kuzey Kore arasında 'nükleer savaşa' yaklaşan kriz derinleşerel devam ederken, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Çin Denizi'ne girdiği aktarıldı.

ABD ile Çin arasında askeri gerginlik... ABD, savaş gemisi Çin Denizi'ne girdi...

Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa (Spratly) Adaları'na yakınlaşan ABD savaş gemisi nedeniyle Washington yönetimini "provokasyonla" suçladı.

Olay sırasında yakınlarda Çin gemilerinin de bulunduğunu aktaran yetkili, Çin gemilerinden ABD'ye ait destroyere bölgeyi terk etme çağrısı yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade etti. Buna karşın, dünyanın iki büyük gücünün bu kadar yakınlaşması tansiyonun birden yükselmesine neden oldu. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı füze destroyerinin dün Çin hükümetinin izni olmaksızın Nanşa Adaları'ndaki yapay Meyci (Mischief) resifine yaklaştığını ifade etti.

Ordu güçlerinin bunun üzerine söz konusu savaş gemisine uzaklaşması ihtarında bulunduğunu vurgulayan Gıng, "Çin'in egemenliği ve ulusal güvenliğine ciddi zarar veren bu eyleminden dolayı ABD'yi protesto ettiklerini" belirtti.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Güney Çin Denizi'nde tansiyonun düşürülmesi için yapıcı adımlar atıldığına dikkati çeken Gıng, "Bazı bölge dışı ülkeler, sözde seyrüsefer özgürlüğü bahanesiyle bölgedeki olumlu havayı bozmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD savaş gemisinin bölgedeki varlığının, "Güney Çin Denizi'nde tansiyonu kimin yükseltmeye çalıştığını ve hangi tarafın bölgeyi askerileştirdiğini açıkça gösterdiğine" değinen Gıng, "ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki askeri provokasyonları, Çin'in ulusal güvenlik kapasitesini daha da artıracak adımlar atmasına neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"GÜÇ GÖSTERİSİNE SON VERİN"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien ise "ABD tarafı, hatasını düzelterek bölgede seyrüsefer özgürlüğü adı altındaki provokatif eylemlerine derhal son vermeli." açıklamasını yaparak, Washington'a "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisini durdurması" çağrısında bulundu.

ABD'ye ait USS John S. McCain savaş gemisinin dün Çin'in yapay Mischief resifi yakınında seyrettiği öne sürülmüştü.

Bu olay, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD donanma gemilerinin Çin'in yapay adalarına üçüncü yakınlaşması oldu. 

<< Önceki Haber ABD ile Çin arasında askeri gerginlik... ABD, savaş gemisi... Sonraki Haber >>

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Cumhuriyet'ten kovulan Nuray Mert konuştu!...

Cumhuriyet'ten kovulan Nuray Mert konuştu!...

Trump'ın Rusya bağlantıları mercek altında

Trump'ın Rusya bağlantıları mercek altında

35 Gazeteciye daha operasyon...

35 Gazeteciye daha operasyon...

Hero tişörtü operasyonları genişliyor...

Hero tişörtü operasyonları genişliyor...

Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?

Boydak'ın savunmasında dikkat çeken açıklamalar

Boydak'ın savunmasında dikkat çeken açıklamalar

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:52