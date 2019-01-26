Samanyolu Haber /Gündem / ABD Hükümeti yeniden açıldı /26 Ocak 2019 17:43

ABD Hükümeti yeniden açıldı

Başkan Donald Trump, Amerikan tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasını sona erdiren tasarıyı imzaladı ve 35 gündür süren kriz şimdilik son buldu.

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Kongre, 22 Aralık'tan bu yana kısmen kapalı olan federal hükümetin üç haftalığına geçici olarak açılmasını içeren yasa tasarısını bugün onaylamıştı.

Trump, 15 Şubat'a kadar hükümetin yeniden açılması ve bu sürede iki parti arasında sınır güvenliği konusunda müzakerelere devam edilmesi yönünde anlaştıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra, kapanmadan etkilenen bakanlıklar ve federal dairelere geçici ödenek akışını bir süreliğine yeniden başlatan tasarı önce Senato'da ve ardından Temsilciler Meclisi'nde hızlıca kabul edildi. Tasarı Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe talebini içermiyor.

Tasarı Başkan Trump'ın imzalamasıyla yasalaştı ve 35 gün sonra federal hükümet resmen tekrar açıldı.


Trump paylaştığı Twitter mesajında, bu attığı adımın kesinlikle taviz anlamına gelmediğini savunarak, varılan geçici uzlaşmanın kapanmadan zarar gören milyonlarca kişiyi korumayı amaçladığını yazdı. Başkan Trump, ayrıca 21 gün içinde nihai bir anlaşma olmaması durumunda mücadeleye geri döneceklerinin işaretini verdi.

Trump Beyaz Saray'da anlaşmayı duyurduğu açıklamasında da, 15 Şubat’a kadar sınır güvenliği konusunda uzlaşıya varılamazsa “Ya hükümet yeniden kapanır ya da acil durumlarda anayasanın bana verdiği yetkiyi kullanırım” diye konuşmuştu.
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