ABD Hükümeti yeniden açıldı









Kongre, 22 Aralık'tan bu yana kısmen kapalı olan federal hükümetin üç haftalığına geçici olarak açılmasını içeren yasa tasarısını bugün onaylamıştı.





Trump, 15 Şubat'a kadar hükümetin yeniden açılması ve bu sürede iki parti arasında sınır güvenliği konusunda müzakerelere devam edilmesi yönünde anlaştıklarını açıklamıştı.





Bu açıklamadan kısa süre sonra, kapanmadan etkilenen bakanlıklar ve federal dairelere geçici ödenek akışını bir süreliğine yeniden başlatan tasarı önce Senato'da ve ardından Temsilciler Meclisi'nde hızlıca kabul edildi. Tasarı Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık bütçe talebini içermiyor.





Tasarı Başkan Trump'ın imzalamasıyla yasalaştı ve 35 gün sonra federal hükümet resmen tekrar açıldı.







